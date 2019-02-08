Как трансформируется ЕГЭ, рассказали в Рособрнадзоре

В перспективе экзамен могут перевести в электронный формат

Экзамен. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

В перспективе Рособрнадзор рассматривает возможность перевода ЕГЭ в электронный формат. Как объяснил замруководителя ведомства Анзор Музаев, сейчас идет активная работа в этом направлении, но есть факторы, которые серьезно ее тормозят.

О том, что существует возможность перевода ЕГЭ из бумажного варианта в электронный формат, рассказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвящённой старту кампании по сдаче ЕГЭ в 2019 году.

Чиновник отметил что, возможно, будет сдавать все предметы ЕГЭ на компьютере, вопрос уже прорабатывается, но есть объективные факторы, которые тормозят этот процесс. В частности, инфраструктура в регионах, в пунктах проведения экзамена, оборудование, которого не везде хватает, сообщает РИА Новости.

Трансформация экзамена будет происходить. Так считает и руководитель Федерального института педагогических исследований Оксана Решетникова. Однако будет меняться не только формат проведения экзамена, но и его наполнение. "Мы мечтаем, чтобы экзамен стал интереснее, открыл широкий спектр возможностей", — отметила эксперт. Решетникова также отметила неподготовленность проведения экзамена в новом формате как в технологическом, так и в организационном плане.

Вероника Преображенская