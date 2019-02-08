Плата за «сладкое»: наезд на «вафельницу» грозит автовладельцам штрафом

В случае нарушения этих правил, с 1 марта водители будут платить 1,5 тысячи рублей
Общество 22:00

Штраф в размере 1,5 тысячи рублей ждет водителей с 1 марта за выезд на запрещающий сигнал светофора на разметку "вафельница".

Автовладельцев об этом предупреждают в Госавтоинспекции.

На сайте ведомства говорится, что введение штрафов поможет улучшить движение транспорта на особо загруженных участках. В первую очередь это касается так называемого часа пик. Ожидается, что задержки транспорта, как общественного, так и личного снизятся на 20%.

Дорожная разметка "вафельница" нанесена уже по 103 адресам в российской столице. Преимущественно в тех местах, где чаще всего случаются пробки на перекрестках.

"Ловить" нарушителей будут камеры. В качестве доказательной базы, что водитель совершил нарушение ПДД, послужат 6 фотографий. Кроме этого, будет указано время нарушения и место.

Полторы тысячи придется заплатить автовладельцам, если видеозапись с камеры покажет, что машина находилась на "вафельнице" более 5 секунд в неподвижном состоянии, и тем самым мешала движению другого транспорта.

Карина Красилова

штрафы правила дорожного движения

Сотрудник администрации Уссурийска оштрафован на 5 тысяч рублей по жалобе в прокуратуру

6 февраля, 09:40

Неоплаченный штраф может привести к аресту: ГИБДД предупредила уссурийцев

1 февраля, 12:40

Почти полмиллиона рублей штрафов за парковку выплатили уссурийцы

14 января, 10:30
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia