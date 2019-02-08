Плата за «сладкое»: наезд на «вафельницу» грозит автовладельцам штрафом

В случае нарушения этих правил, с 1 марта водители будут платить 1,5 тысячи рублей

Штраф в размере 1,5 тысячи рублей ждет водителей с 1 марта за выезд на запрещающий сигнал светофора на разметку "вафельница".

Автовладельцев об этом предупреждают в Госавтоинспекции.

На сайте ведомства говорится, что введение штрафов поможет улучшить движение транспорта на особо загруженных участках. В первую очередь это касается так называемого часа пик. Ожидается, что задержки транспорта, как общественного, так и личного снизятся на 20%.

Дорожная разметка "вафельница" нанесена уже по 103 адресам в российской столице. Преимущественно в тех местах, где чаще всего случаются пробки на перекрестках.

"Ловить" нарушителей будут камеры. В качестве доказательной базы, что водитель совершил нарушение ПДД, послужат 6 фотографий. Кроме этого, будет указано время нарушения и место.

Полторы тысячи придется заплатить автовладельцам, если видеозапись с камеры покажет, что машина находилась на "вафельнице" более 5 секунд в неподвижном состоянии, и тем самым мешала движению другого транспорта.

Карина Красилова