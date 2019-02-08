Банк России принял решение о ключевой ставке

Регулятор решил сохранить ее на прежнем уровне
Экономика 22:15
Центробанк России. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Совет директоров Банка России 8 февраля принял решение о сохранении ключевой ставки на том же уровне — 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Инфляционные ожидания с начала 2019 года несколько выросли. Темпы роста потребительских цен в январе из-за повышения НДС оказались умеренными, отмечается в документе. Однако полную картину о влиянии НДС на рост цен продуктов можно будет сделать только в апреле, считают в кредитном учреждении.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ об уровне ключевой ставки состоится 22 марта.

Напомним, что нынешнюю ключевую ставку Центробанк установил 14 декабря прошлого года. Тогда он увеличил ее на 0, 25%.

Жанна Оболенская

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