В Минпросвещении задумались о повышении уровня подготовки российских учителей

Сильные педагогические кадры необходимы для обучения нового поколения ученых

Школа. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Для подготовки будущих ученых стране нужны сильные педагогические кадры. Сегодня это одна из главных задач, стоящих перед министерством просвещения РФ, заявила в эфире телеканале "Культура Ольга Васильева.

Министр просвещения отметила, что для "воспитания " будущих ученых планируется создать 110 таких школ в разных регионах страны. Вопрос только в том, кто будет их учить. Как известно, в 1990-е и в 2000-е годы ситуация не способствовала притоку сильных людей именно в педагогические кадры. Поэтому именно сейчас нужно привлекать такую молодежь в профессию, отметила Васильева.

Для этого в Мипросвещении рассматривают некоторые меры по улучшению материального положения учителей.

К примеру, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил довести зарплату учителей до уровня 110-120% от средней по региону, чтобы повысить значимость этой профессии.

Вероника Преображенская