Жестокое обращение с животными зафиксировано в Ульяновске

Кошка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Из окна российской квартиры выбросили 20 кошек. Жестокое обращение с животными зафиксировано в Ульяновске.

Жительница этого волжского города обратилась в полицию и сообщила, что из окна соседнего дома выбросили около двух десятков кошек и котят. Об этом сообщило областное управление МВД.

К счастью, животные остались живы – неизвестный бросал их из окна второго этажа, поэтому большинство кошек благополучно приземлились. Однако они получили психологические травмы после такого обращения и рисковали погибнуть от холода и голода в снегу, коего в Поволжье в этом году выпало с избытком.

Однако пострадавших кошек вскоре забрали добросердечные горожане. Правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, что в середине декабря 2018 года законопроект об ответственном обращении с животными был принят депутатами Госдумы во втором, основном чтении. Согласно законопроекту, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, будет наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в объеме зарплаты осужденного за время до полугода. Кроме того, живодерам грозит ограничение свободы на срок до одного года, арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет.

Герман Штакеншнейдер