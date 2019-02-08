Компания Skoda Auto начнет выпускать электромобили

Первые электрические автомобили Skoda будут доступны для покупателей уже в этом году
Экономика 8 февраля, 23:55
Зарядная станция для электромобиля. Фото: Википедия

Компания Skoda Auto начнет выпускать электромобили. Первые электрические автомобили Skoda будут доступны для покупателей уже в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Вначале автопроизводители намерены выпустить гибридную модель Superb. Затем в продаже появится полностью электрический хэтчбек Citogo.

Кроме того, в 2020 году стартует производство серийной версии концепта Vision E. На разработку новых электромобилей и развитие сервисных станций для них компания Skoda Auto в течение четырех лет собирается ассигновать €2 млрд.

В рамках подготовки к производству электромобилей Skoda Auto уже потратила €3,4 млн на программу по расширению внутренней сети зарядных станций в Чехии. Работы по оптимизации инфраструктуры и сокращения времени зарядки электромобилей осуществляются более чем на 300 зарядных станциях.

Герман Штакеншнейдер

электромобили рынок автомобильный

269 электромобилей с пробегом продали в Иркутской области за 2018 год

31 января, 11:45
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia