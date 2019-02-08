Первые электрические автомобили Skoda будут доступны для покупателей уже в этом году

Зарядная станция для электромобиля. Фото: Википедия

Компания Skoda Auto начнет выпускать электромобили. Первые электрические автомобили Skoda будут доступны для покупателей уже в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Вначале автопроизводители намерены выпустить гибридную модель Superb. Затем в продаже появится полностью электрический хэтчбек Citogo.

Кроме того, в 2020 году стартует производство серийной версии концепта Vision E. На разработку новых электромобилей и развитие сервисных станций для них компания Skoda Auto в течение четырех лет собирается ассигновать €2 млрд.

В рамках подготовки к производству электромобилей Skoda Auto уже потратила €3,4 млн на программу по расширению внутренней сети зарядных станций в Чехии. Работы по оптимизации инфраструктуры и сокращения времени зарядки электромобилей осуществляются более чем на 300 зарядных станциях.

Герман Штакеншнейдер