В России изготовили самый мощный в мире двигатель

Он будет установлен на российской ракете «Союз-5» («Иртыш»)
Экономика 00:25
Запуск ракеты с космодрома. Фото: Дарья Червова, ИА PrimaMedia

В России изготовили самый мощный в мире двигатель. Он будет установлен на российской ракете "Союз-5" ("Иртыш").

Об этом сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, первый двигатель РД-171-МВ для новейшей ракеты "Союз-5" ("Иртыш") изготовили на подмосковном НПО "Энергомаш".

Сейчас двигатель готовят к испытаниям. По мощности ему нет равных в мире. "Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем "Царь-двигатель", — заявил г-н Рогозин. По его словам, двигатель обладает рядом уникальных качеств.

Ракета "Союз-5" разрабатывается в России. Она призвана заменить украинские "Зениты" и выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн различных грузов.

Герман Штакеншнейдер

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