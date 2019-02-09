Все гаджеты под ОС Android оказались уязвимыми для хакеров

На них мог быть произведен удаленный запуск вредоносных программ
Общество 01:55
Смартфон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Все гаджеты под ОС Android оказались уязвимыми для хакеров. Данный недочет только недавно был обнаружен разработчиками и устранен.

На смартфонах под Android мог быть произведен удаленный запуск вредоносных программ. Специалисты Google обнаружили, что через просмотр картинки на гаджетах, использующих Android, можно было запустить произвольный код.

Данный недочет устранили в последнем обновлении Android. По словам разработчиков, для удаленного запуска вредоносных программ на устройстве могли применить просмотр файлов PNG.

Найденная уязвимость распространялась на версии Android от 7.0 (Nougat) и до последней версии 9.0 (Pie) включительно. Специалисты в сфере компьютерной безопасности считают, что уязвимость не была использована хакерами, однако советуют юзерам обновить Android до последней версии.

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