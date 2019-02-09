Toyota разработала внедорожник повышенной проходимости

Улучшенные амортизаторы обеспечивают комфортное передвижение в самых труднодоступных местах

Тойота. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Компания Toyota представила внедорожник повышенной проходимости. Он представляет собой новую версию внедорожника Sequoia — TRD Pro 2020 года.

По словам разработчиков, улучшенные амортизаторы обеспечивают комфортное передвижение в самых непроходимых местах. Главной "изюминкой" Sequoia TRD Pro является улучшенный набор амортизаторов, обеспечивающих безопасное и комфортное передвижение автомобиля по самым сложным участкам дорог.

Такие амортизаторы снабжены увеличенными на 50% по сравнению с обычными поршнями. Также отличительным признаком автомобиля будет черная решетка радиатора: это фирменный знак всех моделей TRD Pro.

Кроме того, внедорожник оснащен светодиодными фарами. Сиденья автомобили отделаны черной кожей с контрастной красной строчкой и логотипами TRD Pro. В салоне имеются фирменные всепогодные коврики.

В автомобиле есть алюминиевые подножки и багажник на крыше. Sequoia TRD Pro имеет 5,7-литровый двигатель мощностью 381 л.с. В комплекте с ним есть шестиступенчатый "автомат". Стоимость новинки пока не разглашается.

Герман Штакеншнейдер