Toyota разработала внедорожник повышенной проходимости

Улучшенные амортизаторы обеспечивают комфортное передвижение в самых труднодоступных местах
Экономика 02:15
Тойота. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Компания Toyota представила внедорожник повышенной проходимости. Он представляет собой новую версию внедорожника Sequoia — TRD Pro 2020 года.

По словам разработчиков, улучшенные амортизаторы обеспечивают комфортное передвижение в самых непроходимых местах. Главной "изюминкой" Sequoia TRD Pro является улучшенный набор амортизаторов, обеспечивающих безопасное и комфортное передвижение автомобиля по самым сложным участкам дорог.

Такие амортизаторы снабжены увеличенными на 50% по сравнению с обычными поршнями. Также отличительным признаком автомобиля будет черная решетка радиатора: это фирменный знак всех моделей TRD Pro.

Кроме того, внедорожник оснащен светодиодными фарами. Сиденья автомобили отделаны черной кожей с контрастной красной строчкой и логотипами TRD Pro. В салоне имеются фирменные всепогодные коврики.

В автомобиле есть алюминиевые подножки и багажник на крыше. Sequoia TRD Pro имеет 5,7-литровый двигатель мощностью 381 л.с. В комплекте с ним есть шестиступенчатый "автомат". Стоимость новинки пока не разглашается.

Герман Штакеншнейдер

рынок автомобильный

Лидером по продажам машин на вторичном рынке стала ЕАО

30 января, 09:00
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia