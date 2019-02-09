Армагеддон откладывается: стала известна судьба нашей галактики

Ученые рассказали о возможности столкновения Млечного Пути с Туманностью Андромеды

Млечный Путь. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Стала известна судьба нашей галактики. Ученые рассказали о возможности столкновения Млечного Пути (так называется галактика, где мы живем) с ближайшей к нам Туманностью Андромеды (или галактикой Андромеды М31).

Астрономы из США изучили траектории, по которым движутся две ближайшие к Млечному Пути галактики. Помимо М31, это еще и галактика Треугольника (М33).

Как выяснилось, галактика Треугольника сближается с галактикой Андромеды, пока последняя находится на пути к скользящему столкновению с Млечным Путем. Новые данные, полученные с использованием суперсовременного космического телескопа Gaia, стали свидетельством того, что галактика Треугольника не движется вокруг М31 и вскоре с ней разойдется.

Куда важнее для исследователей было определить судьбу нашей галактики. К счастью, стало известно, что галактика Андромеды не столкнется с Млечным Путем лоб в лоб через 3,9 млрд лет, считают ученые. Удар будет скользящим и произойдет приблизительно на 600 млн лет позже. Так что у землян есть еще некоторое время на подготовку.

Герман Штакеншнейдер