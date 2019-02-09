Медали для Олимпиады в Токио будут делать из ненужных гаджетов

Организаторы Игр собрали уже свыше 47 тонн неиспользуемых электронных устройств

Токио. Фото: Евгения Полищук, ИА SakhalinMedia

Медали для предстоящей Олимпиады в Токио будут делать из ненужных гаджетов. Организаторы Игр собрали уже свыше 47 тонн неиспользуемых электронных устройств.

Организаторы летней Олимпиады и Параолимпиады в Токио, которые состоятся в 2020 году, собрали 47,5 тонн неиспользуемых смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов. Из содержащихся в них драгоценных металлов сделают медали для победителей и призеров Игр.

Об этом сообщили в оргкомитете Олимпийских игр в Токио. Отмечается, что японцы сдали уже более 5 млн ненужных гаджетов. Сбор вышедших из употребления и сломанных мобильников, планшетов и ноутбуков закончится 31 марта 2019 года.

Для выпуска медалей нужно 30,3 кг золота, 4,1 кг серебра и 2,7 кг бронзы. По имеющимся данным, организаторам уже удалось получить из электронных устройств 28,4 кг золота (93,7%), 3,5 кг серебра (85,4%) и 2,7 кг бронзы (100%). Сбор ненужных устройств начался в апреле 2017 года.

Напомним, что ближайшие летние Олимпийские игры, главное спортивное событие четырехлетия, состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Герман Штакеншнейдер