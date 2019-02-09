«Аэрофлот» поменял правила перевозки животных в салонах самолетов

Новые требования вступают в силу 14 февраля
Общество 04:05
"Аэрофлот" поменял правила перевозки животных. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

"Аэрофлот" поменял правила перевозки животных в салонах своих самолетов. Новые требования вступают в силу 14 февраля.

С этой даты в салоны авиалайнеров "Аэрофлота" можно будет взять сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см ранее) и жесткие контейнеры не больше 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).

Представители авиаперевозчика считают, что новые стандарты позволят надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла. При этом пассажиры с животными и их соседи смогут комфортно разместиться без неудобств и ограничений для нижних конечностей.

Если багаж под кресло не поместится, то его нужно будет пристегнуть ремню безопасности пассажира дополнительным удлинительным ремнем, который должны будут выдать бортпроводники.

Вес животного вместе с контейнером или переноской при транспортировке домашнего любимца в салоне не должен выходить за рамки 8 кг.

Герман Штакеншнейдер

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