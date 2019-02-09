Наказание за побег с места ДТП, инвалиды и валежник: неделя Госдумы в нашем обзоре

На этой неделе депутаты российского парламента рассмотрели ряд важных законов

Госдума РФ. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

На этой неделе депутаты Госдумы РФ рассмотрели ряд важных законов. В частности, состоялось первое чтение законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП. Также принят в первом чтении закон о "народных инспекторах".

Последний предусматривает возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале госуслуг. Такие граждане и будут называться "народными инспекторами". К нарушениям, которые они могут фиксировать, относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и некоторые другие.

Первое чтение прошел пакет из двух законопроектов об усилении ответственности за оставление места ДТП. В частности, водителю, оставившему место ДТП с двумя и более жертвами, будет грозить по новому законопроекту до девяти лет лишения свободы.

5 февраля состоялось первое чтение важного законопроекта, призванного избавить инвалидов от бумажной волокиты. В случае его окончательного принятия депутатами, необходимые для предоставления инвалидам госуслуг сведения смогут быть запрошены из Федерального реестра инвалидов.

Это позволит упростить получение услуг, а также уменьшить риск предоставления подложных или неверных данных. Самое важное, что инвалиду не нужно будет всегда носить с собой документ об инвалидности при обращении за социальной поддержкой или другими услугами, где требуется подтверждение инвалидности.

Также на этой неделе депутаты нижней палаты одобрили законопроект о борьбе с рекламой "дизайнерских наркотиков". Этот документ должен защитить россиян от размещенных в СМИ и в интернете сведений о способах изготовления и применения, точках приобретения потенциально опасных психоактивных веществ, а также наркосодержащих растений.

Кроме того, Государственная дума и Совет федерации создадут согласительную комиссию по закону об упрощении процедуры банкротства граждан. Ранее СФ отклонил этот закон.

На этой неделе в ГД призвали не вводить необоснованных ограничений для граждан при сборе валежника. С таким предложением выступил во время пленарного заседания председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, некоторые региональные власти, вводя надуманные ограничения по сбору валежника, дискредитируют федеральную власть и принятые ей законы. Между тем экономия граждан от сбора валежника в регионах достигает 30 тысяч рублей, заявил Николай Николаев.

Никифор Зуев