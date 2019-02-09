Ученые обнаружили разумных рыб

Тропические рифовые рыбки-губаны могут отличить других рыб от их отражений в зеркале
Общество 05:45
Рыбы. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Ученые из университета Осаки (Япония) обнаружили рыб, демонстрирующих разумное поведение, свойственно высшим животным. Тропические рифовые рыбки-губаны могут отличить других рыб от их отражений в зеркале.

Такой показатель считается одним из основных критериев наличия разума и самосознания. Губаны, увидевшие себя в зеркале, пытались стереть пятнышко краски, которой их пометили исследователи, об камни и чаще поворачивались к зеркалу "закрашенной" стороной.

На стоящий напротив аквариум с другой рыбой, имеющей подобную метку, эти рыбы не реагировали подобным образом. По мнению ученых, это доказательство того, что их действия не являются машинальными.

Однако экспериментаторы заверили, что для доказательства разумности рыб этого исследования пока недостаточно, поэтому они будут проводить другие эксперименты и тесты.

Герман Штакеншнейдер

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