У этих гаджетов максимальный уровень излучения

Смартфон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Названы самые опасные смартфоны. У этих гаджетов максимальный уровень излучения.

Эксперты измерили удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR). По этому показателю исследовали наиболее популярные на рынке смартфоны.

На основе полученных данных специалисты сформировали рейтинг самых опасных и безопасных для здоровья смартфонов. Данные были опубликованы в социальной сети Twitter.

Первое место в рейтинге самых опасных смартфонов занял смартфон Xiaomi Mi A1. Его уровень излучения составляет в 1,75 ватт на килограмм. По мнению экспертов, это может нанести вред здоровью пользователей.

Затем идет смартфон OnePlus 5T — 1,63 ватт на килограмм. Замыкает первую тройку Xiaomi Mi Max 3 с показателем 1,58 Вт/кг. Далее OnePlus 6Т — 1,55. Показатели других смартфонов укладываются в рамки безопасных норм.

iPhone 7 и iPhone 8 заняли девятое и четырнадцатое места с показателями 1,38 и 1,32 ватт на кг соответственно. А в первую десятку смартфонов с самым безопасным уровнем излучения попали пять смартфонов от компании Samsung и два от LG.

Герман Штакеншнейдер