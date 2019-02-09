Суд принял важное решение по выборам Кожемяко

Крайизбиркому отказано в пересчете голосов
Это интересно 11:25
Суд отказал в отмене выборов губернатора на одном из участков Владивостока. Фото: author=ИА PrimaMedia

Суд Ленинского района Владивостока отказал в отмене итогов голосования на избирательном участке № 531 на повторных выборах Губернатора Приморского края, состоявшихся 16 декабря прошлого года, сообщает ИА PrimaMеdia со ссылкой на Краевую избирательную комиссию. Решение было принято без пересчета голосов в бюллетенях УИКа, за которое выступал Крайизбирком.

В судах краевого центра продолжаются разбирательства по искам представителей "Голоса" и КПРФ, которые требуют признать недействительными и отменить решения четырех участковых комиссий об итогах голосования. Избирательная комиссия Приморского края привлечена в процесс в качестве заинтересованного лица. В пятницу, 8 февраля, Ленинский суд поставил точку в одном из таких дел — по УИКу №531.

В ходе рассмотрения дела Избирательная комиссия Приморского края предоставила суду доказательства того, что участковая избирательная комиссия избирательного участка № 531 и территориальная избирательная комиссия Ленинского района Владивостока действовали правомерно при подсчете голосов и принятии решения об итогах голосования.

Суд изучил все представленные материалы и документы, заслушал пояснения участников процесса и отказал в отмене итогов голосования по участку № 531 города Владивостока, поскольку все установленные обстоятельства, по мнению суда, убедительно доказали правомерность действий УИК 531 при установлении итогов голосования.

Крайизбирком предлагал исследовать представленные в суд избирательные бюллетени с целью установления количества отметок избирателей, проставленных за кандидатов, и сравнения полученных данных с итоговым протоколом участковой комиссии. Однако данное предложение не было поддержано представителем истца.

В случае подачи апелляции Избирательная комиссия Приморского края также будет последовательно отстаивать свою позицию.

Напомним, повторные выборы губернатора Приморского края прошли без громких скандалов в день голосования. Однако протест представителей оппозиции вызвало наличие нестандартных протоколов на некоторых участках во Владивостоке, где при голосовании применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года. Представители "Голоса" и КПРФ направили иски в суды Владивостока с требованием признать недействительными и отменить решения четырех участковых комиссий об итогах голосования. Избирательная комиссия Приморья (ИК ПК) выступила за исследование бюллетеней и пересчет голосов, но для отмены итогов голосования, по мнению представителей Крайизбиркома, нет никаких правовых оснований.

губернатор выборы

Суд отказал в отмене результатов выборов губернатора на участке во Владивостоке

10:45

Молодой электрик и экс-депутат: еще 11 претендентов заявились на пост мэра Владивостока

8 февраля, 20:05

"Единая Россия" готовится к большому избирательному циклу в ДФО

7 февраля, 18:25
«Зарубинская база флота» передала сигнал SOS губернатору Приморья
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia