Суд принял важное решение по выборам Кожемяко

Крайизбиркому отказано в пересчете голосов

Суд отказал в отмене выборов губернатора на одном из участков Владивостока. Фото: author=ИА PrimaMedia

Суд Ленинского района Владивостока отказал в отмене итогов голосования на избирательном участке № 531 на повторных выборах Губернатора Приморского края, состоявшихся 16 декабря прошлого года, сообщает ИА PrimaMеdia со ссылкой на Краевую избирательную комиссию. Решение было принято без пересчета голосов в бюллетенях УИКа, за которое выступал Крайизбирком.

В судах краевого центра продолжаются разбирательства по искам представителей "Голоса" и КПРФ, которые требуют признать недействительными и отменить решения четырех участковых комиссий об итогах голосования. Избирательная комиссия Приморского края привлечена в процесс в качестве заинтересованного лица. В пятницу, 8 февраля, Ленинский суд поставил точку в одном из таких дел — по УИКу №531.

В ходе рассмотрения дела Избирательная комиссия Приморского края предоставила суду доказательства того, что участковая избирательная комиссия избирательного участка № 531 и территориальная избирательная комиссия Ленинского района Владивостока действовали правомерно при подсчете голосов и принятии решения об итогах голосования.

Суд изучил все представленные материалы и документы, заслушал пояснения участников процесса и отказал в отмене итогов голосования по участку № 531 города Владивостока, поскольку все установленные обстоятельства, по мнению суда, убедительно доказали правомерность действий УИК 531 при установлении итогов голосования.

Крайизбирком предлагал исследовать представленные в суд избирательные бюллетени с целью установления количества отметок избирателей, проставленных за кандидатов, и сравнения полученных данных с итоговым протоколом участковой комиссии. Однако данное предложение не было поддержано представителем истца.

В случае подачи апелляции Избирательная комиссия Приморского края также будет последовательно отстаивать свою позицию.

Напомним, повторные выборы губернатора Приморского края прошли без громких скандалов в день голосования. Однако протест представителей оппозиции вызвало наличие нестандартных протоколов на некоторых участках во Владивостоке, где при голосовании применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) образца 2010 года. Представители "Голоса" и КПРФ направили иски в суды Владивостока с требованием признать недействительными и отменить решения четырех участковых комиссий об итогах голосования. Избирательная комиссия Приморья (ИК ПК) выступила за исследование бюллетеней и пересчет голосов, но для отмены итогов голосования, по мнению представителей Крайизбиркома, нет никаких правовых оснований.