"Полетели головы": Путин уволил девять генералов из силовых ведомств

Освобождены от должностей руководители МВД, Следкома, ФСИН и МЧС
Политика 12:20
Владимир Путин. Фото: С сайта президента РФ

Президент Владимир Путин освободил от должностей сразу девять генералов Следственного комитета, МВД, ФСИН и МЧС. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

По указу президента в МВД со своими креслами распрощались: глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов, замминистра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник полиции генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов и замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов.

В МЧС освобождены от должностей начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер и начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин.

Свои посты в Следственном комитете покинули старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, глава следственного управления СК по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, а также начальник Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.

Кроме того, освобождены от должностей первый замглавы Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин и первый замначальника Южного регионального центра МЧС полковник внутренней службы Николай Басов.

Одновременно, этим же указом, Путин назначил на пост начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майора полиции Олега Ильиных начальником и генерал-майора полиции Валентину Казакову – начальником Управления по вопросам миграции МВД, а также генерал-майора полиции Александра Балаева – начальником департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД.

Официальный представитель МВД Ирина Волк и генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов назначены помощниками министра внутренних дел.

Владимир Путин провел также ряд других назначений в рамках указа.

Анна Кольцова

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