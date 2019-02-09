Минпромторг согласился облегчить жизнь собственникам в России

Ведомство поддержало идею отмены "поверочного рабства"
Общество 12:40
Тематическое изображение. Фото: Ольга Доманова

Минпромторг поддержал инициативу по отмене так называемого "поверочного рабства". Суть новшеств заключается в изменении порядка поверки счетчиков — эту обязанность придется взять на себя поставщикам

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пояснил: ведомство поддерживает внесение поправок в законодательство, которые призваны избавить россиян от необходимости организовывать и оплачивать поверку бытовых приборов учета.

О корректности работы счетчиков придется беспокоиться поставщикам ресурсов, а не собственникам квартир. Иначе говоря, за поверку водомеров будет отвечать водоканал.

Напомним, ранее стало известно, что Росстандарт готовится внести законопроект, который переложит бремя заботы о приборах учета с потребителя на поставщика. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов.

"Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", — заявил глава Росстандарта.

В случае принятия законопроекта, от собственников будет требоваться только одно — обеспечить доступ к счетчикам в квартире специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании, заключил Абрамов.

Анна Кольцова

счетчик, прибор учета

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