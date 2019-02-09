Названы острые темы, которые поднимет Путин в послании Федеральному собранию

Президент сделает акцент на внутренней политике, считают политологи

Послание президента Федеральному Собранию, 1 марта 2018 года. Фото: Архив сайта президента РФ

В ходе президентского послания Федеральному собранию лейтмотивом обращения Владимира Путина будут темы защиты граждан и борьбы с бедностью и безработицей. Такое мнение выразили политологи. В Кремле темы послания пока не раскрывают. Неясным пока остается формат мероприятия, как и место его проведения. Известна только дата — 20 февраля.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подготовка в "плане контентной работы" еще ведется. По мнению политологов, в своем послании Владимир Путин немало уделит обеспечению обороноспособности в связи в прекращением действия ДРСМД и отношениям с США. В обращении к парламенту прозвучат вопросы экономического роста, неравенства, коррупции, в том числе в регионах, приводят мнение экспертов "Известия".

Политологи полагают, что в послании Путин обязательно акцентирует внимание на проблемах борьбы с бедностью, обеспечения занятости граждан, социального благосостояния и социальной защиты.

Также будет сказано о перспективах экономического роста, перестроении экономики, инновациях, развитии внутренней инфраструктуры, считают эксперты.

В целом, доминантой послания будет внутренняя политика, резюмируют политологи, отмечая, что главной "идеей" нынешнего срока Путина является решение проблем внутри страны. В России назрело много вопросов, игнорирование которых может привести к нарастанию недовольства и социальному взрыву, говорят эксперты.

Напомним, практика обращений главы страны к парламенту существует 25 лет, начиная с 1994 года. С первым таким посланием выступил Борис Ельцин. Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием 14 раз.

Анна Кольцова