Метеорологи заявили о наступлении самого жаркого десятилетия за 150 лет

По прогнозам, температура достигнет критических отметок
Общество 14:20
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о наступлении самого жаркого десятилетия. По данным ученых, декада с 2014 по 2023 станет самой теплой за последние 150 лет. Более того — температура достигнет критических отметок.

Землю ждет быстрое потепление, выразили уверенность ученые. Ожидается, что каждые пять лет температуры будут, в среднем, на 1 градус выше аналогичных показателей второй половины 19 века, пишет BBC.

При этом, по данным синоптиков, глобальное повышение мировых температур может превысить 1,5 градуса — это является критической отметкой.

"Это реальность, с которой нам необходимо столкнуться", — подчеркнули специалисты.

Исследователи отмечают, что главной задачей жителей Земли для предотвращения катастрофических последствий должно стать сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Кроме того, человечеству придется адаптироваться к меняющимся климатическим условиях.

Ольга Толмачева

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