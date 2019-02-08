"Кто еще не пересел?" - феминистcкая кампания Reebok провалилась из-за слогана

Интернет наводнили мемы "Пересядь с иглы мужского одобрения на..." (ФОТО)

Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Феминистская кампания знаменитого спортивного бренда провалилась из-за одного слогана. Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, где одно из фото было подписано придуманной известной спортсменкой фразой "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". В итоге фото со слоганом пришлось удалить, а интернет наводнили мемы и фотожабы, где пересесть предлагают на автомобиль Toyota, другую линию метро, мужское лицо, броневик и многое другое — фантазия авторов неисчерпаема.

Российское отделение Reebok замыслило необычную рекламную кампанию "Ни в какие рамки" с чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой, бойцом ММА Юстыной Грачык и создательницей феминистского телеграм-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой. Последняя, будучи заодно и куратором проекта придумала для одной из фотографий фразу "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

Пишет телеграм-канал "Русский маркетинг":

Как выглядит рекламная кампания Reebok на Западе: "Никогда не извиняйся за то, что ты сильная".

Как выглядит рекламная кампания Reebok в России: "Пересядь на мужское лицо". pic.twitter.com/vdtzJ6c1Hp — дейенерис татариен (@brave__pancake) 7 февраля 2019 г.

Однако, из-за неоднозначной реакции общественности, Reebok удалила снимки. Но поздно — фраза уже ушла в народ. Идею "пересадить народ на что-то более полезное" взяли на вооружение спортивные магазины, фитнес-клубы, салоны по продаже сотовых телефонов, парикмахерские, продавцы кофе и шаурмы.

Пересядь с иглы мужского одобрения на Таганско-Краснопресненскую линию. — Денис Чужой (@fe_city_boy) 7 февраля 2019 г.

Ольга Толмачева