"Кто еще не пересел?" - феминистcкая кампания Reebok провалилась из-за слогана

Интернет наводнили мемы "Пересядь с иглы мужского одобрения на..." (ФОТО)
Общество 15:45
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Феминистская кампания знаменитого спортивного бренда провалилась из-за одного слогана. Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, где одно из фото было подписано придуманной известной спортсменкой фразой "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". В итоге фото со слоганом пришлось удалить, а интернет наводнили мемы и фотожабы, где пересесть предлагают на автомобиль Toyota, другую линию метро, мужское лицо, броневик и многое другое — фантазия авторов неисчерпаема.

Российское отделение Reebok замыслило необычную рекламную кампанию "Ни в какие рамки" с чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой, бойцом ММА Юстыной Грачык и создательницей феминистского телеграм-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой. Последняя, будучи заодно и куратором проекта придумала для одной из фотографий фразу "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

Однако, из-за неоднозначной реакции общественности, Reebok удалила снимки. Но поздно — фраза уже ушла в народ. Идею "пересадить народ на что-то более полезное" взяли на вооружение спортивные магазины, фитнес-клубы, салоны по продаже сотовых телефонов, парикмахерские, продавцы кофе и шаурмы.

Ольга Толмачева

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