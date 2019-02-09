Стало известно, когда Россия начнет осваивать Луну

Члены первого экипажа должны будут отработать некие "операции"
Общество 15:40
Тематическое изображение. Фото: Юрий Гуршал

Названы сроки, когда на Луну планируется высадить первую российскую пилотируемую экспедицию. По плану, члены первого экипажа должны будут на Луне отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

Космонавтов предполагается отправить на земной спутник в 2031 году, об этом говорится в документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, приводит данные РИА Новости.

Годом позже на Луну планируется доставить луномобиль, на котором смогут передвигаться космонавты и экипаж второй экспедиции. Именно он должен будет заняться "апробированием средств передвижения по поверхности".

Следующая, третья, экспедиция в 2033 году должна будет "путешествовать" по Луне на дальние расстояния.

В 2034 году планируется начать строить лунную базу, а на следующий год закончить строительство.

Испытательные старты сверхтяжелой ракеты, которая должна будет доставить экспедиции на Луну, планируется организовать в 2028 и 2029 годах.

Анна Кольцова

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