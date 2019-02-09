Россиянам разрешат торговать продуктами из автомобилей

Минпромторг намерен сбить цены на продовольствие рынками нового формата

Россиянам разрешать торговать продуктами из автомобилей. Фото: Александра Данилова

Минпромторг собирается сбить чрезмерно растущие цены на продукты с помощью новых рынков. В ведомстве считают, что рынки — важнейший канал сбыта сельхозпродукции и планируют разрешить продавать сезонную продукцию из автомобилей.

Процедура согласования законопроекта о рынках близка к завершению, рассказал "Российской газете" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. После этого документ направится в правительство и Госдуму.

Евтухов посетовал, что в стране количество рынков сократилось катастрофически, в 5-6 раз, в то время как людям такой "формат" торговли интересен. Кроме того, именно на рынках можно купить самый "фреш" — продукция на рынках свежее и качественнее, чем в супермаркетах, пояснил замглавы торгового ведомства. Он также отметил, что рынки станут конкурентами супермаркетам. А "чем больше игроков на рынке, тем ниже цены", — заключил замминистра.

Евтухов добавил, что сейчас, в частности, в Москве появились "другие рынки" — с большими фудкортами, где можно и поесть и пообщаться и вообще приятно провести время.

В качестве еще одной новости замглавы Минпромторга сообщил, что на рынках предлагается разрешить торговлю сезонной продукцией от фермерских хозяйств, в том числе и из автомобилей.

Анна Кольцова