"Как вспомню, аж бесит": раскрыты самые раздражающие поступки авиапассажиров

Больше всего неприязни вызывают эгоисты
Общество 17:05
Раскрыты самые раздражающие поступки авиапассажиров. Фото: pixabay.com

Авиапассажиры назвали поступки своих соседей "по борту", которые раздражали их вовремя перелетов больше всего. Список "непотребного поведения" соседей возглавил эгоизм.

Больше всего авиапассажиров раздражают соседи-эгоисты, которые занимают сразу оба подлокотника, пише Daily Mail.

Также многих выводят из себя слишком буйные и непослушные дети. Немало нашлось и ненавистников громких видеоигр, в которые играют попутчики. а также шумной болтовни.

Еще одной причиной, вызывающей раздражение, названы пассажиры с "хвоста", которые пытаются прорваться на выход раньше сидящих впереди.

Кроме того, следует из ответов пассажиров, чувство неприязни вызывают люди, пытающиеся читать книгу чрез плечо или заглядывающие в мобильник соседа. Не любят в салоне самолета и тех, кто, удобно расположившись, дремлет на соседском плече.

Есть вещи, которые раздражают и стюардесс. Чаще всего это "яжематери", меняющие подгузник прямо на откидном столике и пытающиеся вручить грязный памперс стюардессам. Безусловное раздражение вызывают нетрезвые пассажиры, считающие возможным "качать права" в полете.

Кроме того, вопреки распространенному мнению, большинству не нравятся аплодисменты пилотам после приземления, которые, последние за бронированной дверью, кстати, и не слышат.

Ольга Толмачева

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