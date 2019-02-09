ЦБ объяснил, почему россияне должны затянуть пояса

Продукты подорожали из-за "восстановительной инфляции", заявили в Банке России

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ЦБ РФ объяснил, почему подорожали продукты в начале 2019 года, ударив по "неокрепшим" после Нового года карманам россиян. Ускорение продовольственной инфляции носит восстановительный характер после спада, заявили в Банке России.

Во второй половине 2017 года и в первой половине 2018 года продовольственная инфляция снижалась, пояснили в ЦБ, поэтому сейчас идет "компенсационный рост". Подорожание продуктов вызвано и подстройкой цен к ослаблению рубля во втором полугодии 2018 года, говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор также отмечает: цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев выросли не так существенно, как на продукты питания.

Напомним, по итогу января 2019 года инфляция в годовом выражении выросла на 5%. Продовольствие за первый месяц подорожало до 5,5% в годовом выражении, а непродовольственные товары – на 4,5%. По итогу 2018 года инфляция составила 4,3%.

Анна Кольцова