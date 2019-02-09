Глава штаба ВМС США заявил о необходимости "первого удара" по России

Адмирал призвал Вашингтон "наказать агрессора"

Тихоокеанский флот. Фото: Антон Балашов

Глава штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил о необходимости нанесения "первого удара" по России. Он призвал Вашингтон не медлить и "проучить агрессора".

Россия "захватывает ключевые водные магистрали", заявил Ричардсон, объясняя необходимость "превентивных мер". Об этом сообщает Business Insider.

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", — подчеркнул Ричардсон, выступая перед экипажем авианосца "Дэвид Форд". Он уточнил, что у противников США, в числе которых, по его мнению, находится и Россия, в последнее время были модернизированы ракетные системы.

Ричардсон отметил, что Америке нужно задуматься "не только о том, чтобы дать отпор, но и о том, чтобы первыми надавить". Штатам нужно думать не только о возможной угрозе, заявил адмирал, но и о новых средствах защиты, которые в ближайшие годы будут установлены на авианосцы. Речь идет об электромагнитном оружии, лазерах и радарах.

По мнению Ричардсона, США не стоит проявлять и "чрезмерный гуманизм" в отношении Китая. Он призвал американские власти проявлять к КНР больше жестокости.

По данным издания, "спич" Ричардсона может быть вызван, в частности, новостью в китайских СМИ об испытании баллистической ракеты с дальностью полета до 3,5 тысяч миль. Ракета может уничтожить авианосец, утверждают в Пекине.

Анна Кольцова