Финансовая подушка упала до минимума

Впервые за 10 лет россияне перестали копить. Фото: Мария Бородина

Россияне впервые за 10 лет практически перестали копить. Большая часть россиян тратят деньги здесь и сейчас, на ежедневные расходы и кредиты, не откладывая на "черный день".

Доля сбережений россиян в 2018 году стала самой ничтожной за последние десять лет — всего 5,6% от всех доходов. Для сравнения, в 2017 году эта цифра была больше — 8,1%, годом ранее — 11,1%, а в 2015 году и вовсе — 14,3%. Хуже этот показатель был только в 2008 году, когда на сбережения уходило 5,4% доходов.

Доходы россиян падают, заявил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Именно этим объясняется сокращение доли сбережений. Прошедший год стал пятым по счету, когда реальные доходы населения снижались.

Отмечается, что в 77% случаях россияне тратят деньги на товары и услуги исходя из текущих потребностей. Часть денег идет на погашение кредитов. По словам Тихомирова, "люди увеличили свою долговую нагрузку, пытаясь избежать падения уровня жизни". Проценты по займам "съедают" около 25-50% от всех обязательных платежей. Кредиты россиян, в среднем, выросли на 22,4%, а зарплаты только на 9,9%.

По мнению эксперта, в условиях кредитной кабалы потребительский спрос будет падать все больше. Это, в свою очередь, затормозит развитие экономики.

Анна Кольцова