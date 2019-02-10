Дзюдоисты и самбисты обменялись опытом на дне борьбы во Владивостоке

Встречи между спортсменами проходят каждый месяц

День борьбы дзюдо и самбо. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

День борьбы дзюдо и самбо прошел накануне, 9 февраля, на площадке кампуса ДВФУ. В нем приняли участие спортсмены разных клубов и секций. Федерация дзюдо и самбо города Владивостока проводит день борьбы ежемесячно, чтобы дать ребятам возможность потренироваться со своими соперниками из других клубов.

Отличие такого тренировочного дня от других заключается в том, что у дзюдоистов и самбистов идет только набарывание, здесь не присутствует изучение элементов техники, как в обычной тренировке. Спортсмены показывают, на что они способны, своим непосредственным соперникам, с которыми в дальнейшем встречаются на соревнованиях.

"Это большой опыт, когда есть возможность побороться со спортсменами разных клубов и секций. Естественно, ребята в дальнейшем становятся увереннее и опытнее, когда встречаются на соревнованиях с этими же соперниками, так как они уже лучше друг друга знают и приобретают большой опыт именно на таких тренировочных днях", – рассказал Роман Власов, главный судья Приморского Края по дзюдо.

В зале собрались юноши и девушки от 13 лет и старше. Ребята, занимающиеся дзюдо и самбо несколько лет, вставали в пару не только со своими ровесниками, но и с действующими спортсменами, у которых за плечами десятилетний опыт.

"Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить почаще, здесь отличная энергетика и только позитивные эмоции. На обычных тренировках одни и те же ребята, а здесь собираются из разных клубов и городов, есть какое-то разнообразие, совершенно другие люди", – поделился своими впечатлениями дзюдоист Андрей Шевцов.

Также на тренировке присутствовали девушки, которые уверенно боролись с юношами. Одна из спортсменок отметила, что с мальчиками сложнее соревноваться, так как они физически сильнее. Также Вероника призналась, что парни иногда поддаются и не борются с девочками так, как между собой. "Здесь есть с кем побороться, да и набираешься опыта, тренируясь с ребятами из других

залов", – заключила дзюдоистка.

В следующие выходные день борьбы пройдет у младшей группы — от 8 до 12 лет. Младшую и старшую группу решили разделить не только из-за разных весовых категорий, но и в целях безопасности, чтобы участники не травмировали друг друга и всем хватило места.