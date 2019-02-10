Российских застройщиков заставят платить за вред окружающей среде

Оценить ущерб строители должны еще на этапе проектирования

Экология. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Новые штрафные санкции правительство предложило для строительных компаний, которые при возведении объекта нанесли вред окружающей среде или водным ресурсам. Соответствующий законопроект направлен для рассмотрения в Госдуму РФ.

Предложенные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, затрагивают вредное влияние на экологию в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов. В этот пункт включили работы по внедрению новых технологических процессов, передает ТАСС.

В результате правительство предлагает наказывать за неблагоприятное воздействие на окружающую среду. За это гражданин может заплатить штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 10 тысяч до 15 тысяч, для юридических лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Что касается вредного влияния на водные ресурсы и последующее строительство без согласования с Росрыболовством, то и здесь предусмотрены штрафы: для физлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 8 тысяч до 10 тысяч рублей, а для фирм и компаний от 50 тысяч до 100 тысяч.

Как следует из пояснительной записки Росрыболовства, ведомство активно ведет работу в этом направлении. К примеру, за два последние года хозяйствующие объекты субъекты "выпустили в водные объекты 1 млрд штук молоди различных видов рыб, что компенсировало ущерб в объеме 15 тысяч тонн водных биологических ресурсов".

Однако предприятий, игнорирующих требования закона, все еще достаточно. По данным ведомства таких в списке более 600.

Вероника Преображенская