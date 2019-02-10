В России снова загорелся торговый центр

По предварительной информации пострадавших нет (ВИДЕО)
Происшествия 13:20
Пожар. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

На Сахалине в городе Оха произошел пожар в торговом центре "Океан". Об этом 10 февраля сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.

10 февраля в 11.44 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одноэтажном торговом центре "Океан" (общая площадь 1000 кв метров) на улице Ленина в городе Оха. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К этому времени все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание, пожарная сигнализация сработала без сбоев.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление, горел потолок на первом этаже на площади 30 кв метров. Пожарные немедленно приступили к обследованию здания и тушению, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В тушении задействованы 15 человек и 5 единиц техники Охинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации пострадавших нет.

Жанна Оболенская

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