Автомобиль улетел под откос в районе Инструментального завода

Очевидцы сообщают, что пробитые леера травмировали пассажирку

Поврежденный автомобиль. Фото: инстаграм-паблик VLnews24

Авария в районе Инструментального завода произошла сегодня, 10 февраля в первой половине дня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик VLnews24 . Автомобиль Нonda Accord пробил леера и оказался под откосом.

Скорая госпитализировала пассажирку, получившую травмы. Очевидцы сообщают, что металлические леера повредили девушке руку. Также несколько комментаторов упомянули о вероятном алкогольном опьянении водителя "хонды". Двигаясь по Партизанскому проспекту на большой скорости, седан зацепил R"nessa, улетел в кювет и врезался в дерево.