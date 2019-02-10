На рыбное филе и мясо цены в России должны стать ниже

На продукцию ввели льготную ставку НДС

Филе и рыба. Фото: pixabay.com.

В число социально значимых товаров в России включили филе и прочие виды рыбного мяса. Согласно постановления правительства на эту продукцию с 9 февраля вводится льготная ставка НДС — 10%.

Новые поправки в перечень налоговых "льготников" внесло правительство РФ. В нем уже находится почти три десятка наименований рыбной продукции, в том числе рыба морская и пресноводная (свежая, охлаждённая, мороженая, сушеная, вяленая, солёная и в рассоле), креветки, моллюски, водоросли, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, сухие рыбные супы и бульоны. Сейчас включили филе не только замороженное, но и горячего или холодного копчения.

Напомним, что 10% ставка НДС не распространяется на морские деликатесы—лосося и осетровых (в том числе их икру), мясо крабов и лангустов.

Вероятно, правительство отреагировало на многочисленные заявления медиков о том, что в рационе россиян не хватает рыбы, которая так полезна для организма.

Жанна Оболенская