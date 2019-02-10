Приморский крайздрав закупил необходимые средства для детей с диабетом на 300 тысяч рублей

Вопрос упрощения процедуры обеспечения нуждающихся тест-полосками будет решаться с учетом опыта других регионов

Глюкометр. Фото: ИА PrimaMedia

Первая партия тест-полосок для детей, страдающих сахарным диабетом, уже закуплена в Приморье на сумму 300 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. На следующей неделе должна состояться еще одна закупка – об этом отчитался новый директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко 31 января на встрече с врачами и родителями в краевой клинической больнице №2.

Руководитель департамента здравоохранения заверил, что нуждающиеся получат необходимые расходные материалы: тест-полоски для глюкометров и материалы для инсулиновых помп в ближайшее время. Всего на эти цели край выделил из бюджета 30,1 млн рублей. Первая партия тест-полосок закуплена и раздаётся, решается вопрос с расходными материалами к инсулиновым помпам. При этом их закупка и раздача ожидается не раньше апреля.

В настоящее время родителям приходится закупать материалы для инсулиновых помп самостоятельно: они жизненно необходимы детям с сахарным диабетом. Траты, по свидетельству родителей, ежемесячно составляют до 10 тысяч рублей.

На встрече с вице-губернатором Ириной Медведевой и директором департамента здравоохранения Виктором Фисенко 23 января инициативная группа родителей обозначила возможный путь решения проблемы: по их мнению, необходимо упростить бюрократическую процедуру распределения льготных лекарственных средств. Сейчас эндокринологам на участках приходится ждать ежемесячной разнарядки на льготные тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам, врачи не могут выписывать их самостоятельно в соответствии с индивидуальными потребностями ребёнка.

— Желательно, чтобы рецепты на льготные медицинские изделия и инсулины выписывались сразу на квартал, чтобы не было лишней нагрузки на родителей с поездками несколько раз в месяц в поликлинику, — обозначил в комментарии корреспонденту ИА PrimaMedia общие пожелания родителей один из членов инициативной группы, директор АНО "Благое дело" Геннадий Антропов.

Виктор Фисенко ответил, что данный вопрос будет проработан после изучения практики других регионов и нормативно-правовой базы льготного обеспечения населения лекарственными средствами.

— На моей памяти это первый случай, когда директор департамента во все вопросы стал вникать сам, не перекладывая на заместителей, — говорит Геннадий Антропов. — Встреча оставила позитивное впечатление: коротко, ёмко и по делу.

После встречи с представителями краевой власти директор "Благого дела" опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" подробный отчет о ней и выразил благодарность всем, кто помогал отслеживать и освещать вопросы государственной помощи детям с диабетом, в том числе, членам общественных экспертных советов по социальной поддержке и по вопросам здоровья в Приморском крае.

Напомним, до конца прошлого года в Приморье были предусмотрены средства на ежеквартальную денежную выплату на приобретение тест-полосок для детей, страдающих сахарным диабетом, воспитывающихся в семьях с невысокими доходами. С 2019 года выплаты прекратились в связи с выделением целевого финансирования на льготное обеспечение детей лекарственными средствами.