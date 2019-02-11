Билет за 2500 рублей и очередь к фуршету: во Владивостоке прошел первый шеф-баттл

Первый уникальный шеф-баттл "Кухни народов мира в Дальневосточной столице" прошел во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. В кулинарном поединке приняли участие повара из восьми популярных ресторанов Владивостока, за 40 минут им предстояло приготовить блюдо, которое удивило бы жюри и не оставило равнодушным зрителей.

Площадкой для битвы поваров стал в минувшую пятницу, 8 февраля, ресторан The Marine. Правда, получился не конкурс в прямом смысле слова, а, как отметил председатель жюри предстоящего шеф-баттла Юрий Крючков, дружеское состязание. Среди участников кулинарной битвы оказались повара из популярных заведений столицы ДФО — Сергей Лагуткин (шеф-повар ресторана "Виноваты Звёзды"), Михаил Музыченко (шеф-повар "Гриль Паб 19/20"), Максим Зайцев (шеф-повар ресторана комплекса отдыха "Маяк"), Никита Степаненко (бренд-шеф проекта "Соль и перец"), Семён Терентьев (шеф-повар рестобара "Блэк Рэббит"), Олег Парамонов (деми-шеф де парти "Тигр де Кристал"), Дмитрий Усов (шеф-повар автокафе "Мания") и Дмитрий Горшков (су-шеф ресторана русской кухни "Гусь Карась"). Всем участникам был доступен один и тот же набор продуктов и дано 40 минут на готовку.

Битва была красивой, невероятные ароматы разносились на весь ресторан, а зрители бродили между поварами, донимая их вопросами и отвлекая от готовки.

Сначала участники стартовали довольно успешно, однако, не всем хватило отведенного времени. Так, су-шеф ресторана русской кухни "Гусь Карась" Дмитрий Горшков к финальному свистку не успел закончить свое творение, и ему пришлось выйти из битвы. Все же остальные представили свои блюда и замерли в ожидании вердикта.

После долгих обсуждений жюри признали самым лучшим тартар татаки с карамелизированными фруктами и маринованным дайконом в соусе Юзу, который приготовил бренд-шеф проекта "Соль и перец" Никита Степаненко. Ему в качестве приза достался билет на все шеф-баттлы 2019 года. Второе место досталось шеф-повару автокафе "Мания" Дмитрию Усову. Он сделал филе миньон под вишневым соусом с томленой тыквой и яблоками. или как он сам представил свое творение: "Мясо, просто мясо". Третьим стал деми шеф-де-парти "Тигр де Кристал" Олег Парамонов с блюдом татаки с перепелиным яйцом, с пеной лайм лимон и чипс спираль (тандури) пюре из тыквы.

Входной билет на мероприятие стоил 2,5 тысячи рублей. За эти деньги гостям обещали провести мастер-классы от шеф-поваров заведений Владивостока, кофейную историю от лучших мастеров кофейного дела нашего города, фуршет от шеф-повара ресторана The Marine, винную дегустацию, розыгрыш краба из аквариума, которого шеф-повар заведения должен приготовит специально для победителя розыгрыша. Кроме этого, в течение мероприятия должна была работать романтическая почта, а также разыграны сертификаты в заведения города. Предполагалось, что посетителей будут ожидать подарки от партнеров мероприятия, шоколадные трюфели от шоколатье, танцевальный мастер-класс и дискотека. Однако фуршет и сопроводительные напитки к нему закончились быстро — люди выстраивались в очередь и брали сразу по несколько порций. Те же, кому ничего не досталось — покинули мероприятие еще до того, как повара начали представлять свои блюда. Оставшиеся гости надеялись попробовать хотя бы творения шеф-поваров, но и здесь вышла неувязка: на суд зрителей отдавалось по одному блюду, а желающих вновь оказалось слишком много. Не было и шоколадных трюфелей, подарков от партнеров мероприятия (их, по всей видимости, вручили победителям баттла), танцевального мастер-класса и дискотеки, краб также остался в этот вечер жив и здоров.

В качестве утешения ресторан подал тем, кто дождался окончания мероприятия, чудесное мороженое двух видов: шоколадное и манговое. Его хватило всем. Кроме этого, гостей вечера все же развлекали мастер-классами и конкурсами, во время которых раздали сертификаты.

11.02.2019