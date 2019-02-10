По походке ученые научились "вычислять" уровень здоровья

Одним из главных критериев оценки назвали скорость
Общество 16:55
Пенсионер. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Связь между темпом ходьбы и состоянием здоровья установили американские ученые. Результаты исследования опубликовали в журнале Американского общества гериатрии. Специалисты считают, что если походка замедляется или ускоряется, это указывает на низкие показатели здоровья головного мозга.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за более чем за 3, 5 тысячами человек от 50 лет, сообщает "Медикфорум". В ходе исследования участники носили на себе датчики для анализа ходьбы. Их также просили совершать прогулки по специальному компьютеризованному коврику. Эти прогулки были разноформатными: в обычном темпе, а также с выполнением различных заданий.

Ученые пришли к выводы, что темп ходьбы связан со здоровьем мозга. Замедление шага может свидетельствовать о неблагополучных процессах в ЦНС.

По мнению экспертов, даже депрессию может вызвать постоянная боязнь падения и медленное передвижение.

Кстати, ранее ученые провели исследование, как быстрая ходьба влияет на здоровье мужчин. Оказалось, что ускорение движения положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Вероника Преображенская

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