Психологическую проблему современности назвали ученые

Душевное расстройство может стать эпидемией

Девушка. Фото: pixabay.com.

Страстное стремление к совершенству, к завышенным стандартам — одним словом перефекционизм. Британские ученые выяснили, что подобная психологическая проблема набирает обороты и может вылиться в эпидемию. Что характерно, подвержены этому душевному расстройству все больше молодых людей — миллениалы.

Исследование британских специалистов было опубликовано в издании Sage Journals. как выяснили эксперты, в силки перфекционизма все чаще стали попадать молодые люди, родившихся после 1983 года, их еще называют — миллениалами, сообщает "Медикофрум".

Как считают авторы проекта, ничего хорошего в этом нет. Перфекционизм среди тесно связан с депрессией, стрессом, тревожностью, пьянством, суицидом и расстройствами пищевого поведения. Соцсети, интернет представляет молодому поколению комфортную и успешную жизнь, но по мере взросления они сталкиваются с другими ее проявлениями. Все это приводит к тому, что развиваются склонности к зависимостям, неорганизованности и невротичности.

Может довести до трагедии ситуация, когда перфекционист не достигает успеха. У него может возникнуть депрессия, утрата интереса к жизни и нервный срыв.

Ученые заявляют о стремительном распространении этой психологической проблемы, вплоть до эпидемии.

Жанна Оболенская