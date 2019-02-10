Молодые российские семьи смогут приобрести жилье за счет социальных выплат

Семьям с двумя и более детьми предоставят кредиты на приобретения жилья по сниженной ставке

Молодая семья. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

Поправки в программу, предусматривающую обеспечения россиян доступным жильём, внесло правительство РФ. Еще одну возможность улучшить свои жилищные условия получили молодые семьи. Они смогут претендовать на социальные выплаты при приобретении жилья в рамках целевой госпрограммы.

Еще ряд изменений затронут семьи с двумя и более детьми. Им предоставляется возможность в рамках федерального проекта "Ипотека" взять кредиты на приобретения жилья по ставке в 6%. А для семей со средним доходом появилась возможность взять ипотечный кредит под 8%.

Как отмечается в постановлении, свидетельства на право получения социальных выплат молодые семьи будут получать в по целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". По документу молодые семьи смогут получить социальные выплаты в банках, которые пройдут отбор в регионах.

Постановление уже вступило в законную силу.

Вероника Преображенская