Молодые российские семьи смогут приобрести жилье за счет социальных выплат

Семьям с двумя и более детьми предоставят кредиты на приобретения жилья по сниженной ставке
Общество 19:30
Молодая семья. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

Поправки в программу, предусматривающую обеспечения россиян доступным жильём, внесло правительство РФ. Еще одну возможность улучшить свои жилищные условия получили молодые семьи. Они смогут претендовать на социальные выплаты при приобретении жилья в рамках целевой госпрограммы.

Еще ряд изменений затронут семьи с двумя и более детьми. Им предоставляется возможность в рамках федерального проекта "Ипотека" взять кредиты на приобретения жилья по ставке в 6%. А для семей со средним доходом появилась возможность взять ипотечный кредит под 8%.

Как отмечается в постановлении, свидетельства на право получения социальных выплат молодые семьи будут получать в по целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". По документу молодые семьи смогут получить социальные выплаты в банках, которые пройдут отбор в регионах.

Постановление уже вступило в законную силу.

Вероника Преображенская

квартиры, жилье, дом

Февральские скидки к весеннему ремонту приготовили для приморцев в компании "Дверь Город"

6 февраля, 12:55

Хабаровская компания «Дальстрой Интернешнл» должна приморскому застройщику 35 млн рублей

6 февраля, 12:10

ЕР сверит реестр проблемных объектов долевого строительства с реальным положением дел

29 января, 16:15
«Зарубинская база флота» передала сигнал SOS губернатору Приморья
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia