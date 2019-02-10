Комфорт, цена и качество: эксперты назвали автомобили, сочетающие все три качества

В рейтинге модели, представленные на российском рынке
Общество 20:00
Volkswagen Polo. Фото: wikipedia.org

Топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке составили эксперты портала SpeedMe. Основными критериями для оценки стали низкая цена, внешний вид и наличие полезных опций.

В пятерку самых удобных попали корейская Kia Rio, отличающаяся экономичностью и практичностью, а также кроссовер Nissan Qashqai. Эксперты отметили в обновленных версиях техническое оснащение, дизайн и улучшенный комфорт.

Однако лидером, в котором сочетаются приемлемая цена, качество и комфорт, стал Volkswagen Polo. Этот автомобиль один из самых продаваемых в России, сообщают "Известия".

Достаточно высокий уровень комфорта отметили у кроссовера Mitsubishi ASX, который эксперты поставили на второе место.

На третьей ступени — седан Toyota Camry. Эти автомобили привлекают российских покупателей ценой, качеством и отличным дизайном.

Вероника Преображенская

автомобиль как вид транспорта

Налоговый вычет при покупке машины остается мечтой для автовладельцев ЕАО

7 февраля, 12:00

Кто громче: названы самые шумные города в России

2 февраля, 09:00

Лидером по продажам машин на вторичном рынке стала ЕАО

30 января, 09:00
«Зарубинская база флота» передала сигнал SOS губернатору Приморья
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia