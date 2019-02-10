Комфорт, цена и качество: эксперты назвали автомобили, сочетающие все три качества

В рейтинге модели, представленные на российском рынке

Volkswagen Polo. Фото: wikipedia.org

Топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке составили эксперты портала SpeedMe. Основными критериями для оценки стали низкая цена, внешний вид и наличие полезных опций.

В пятерку самых удобных попали корейская Kia Rio, отличающаяся экономичностью и практичностью, а также кроссовер Nissan Qashqai. Эксперты отметили в обновленных версиях техническое оснащение, дизайн и улучшенный комфорт.

Однако лидером, в котором сочетаются приемлемая цена, качество и комфорт, стал Volkswagen Polo. Этот автомобиль один из самых продаваемых в России, сообщают "Известия".

Достаточно высокий уровень комфорта отметили у кроссовера Mitsubishi ASX, который эксперты поставили на второе место.

На третьей ступени — седан Toyota Camry. Эти автомобили привлекают российских покупателей ценой, качеством и отличным дизайном.

Вероника Преображенская