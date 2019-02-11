В России появится 250 тысяч новых рабочих мест

Правда, все они возникнут в одной отрасли - торговле

Торговые палатки. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Минпромторг России заявил о предварительном прогнозе, согласно которому в России должно дополнительно появиться 250 тысяч рабочих мест. При условии, что на улицах городов снова появятся палатки и ларьки. По словам заместитель министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, в этом назрела острая необходимость, так как в стране не хватает торговых мест.

По словам Евтухова, торговые точки малой нестационарной розницы дадут "рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах". По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест, пишет "Российская газета".

Согласно данным замминистра Минпромторга, около 30-40% рынка приходится на крупные торговые сети. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов, многие не могут найти рынки сбыта. В этом и могла бы помочь розничная торговля. Палатки сохранились в малых городах, и зачастую появление на их на городских улицах зависит от решения властей муниципалитета.

В связи с этим ведомство подготовило законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. У предпринимателей в этой отрасли появятся гарантии.

К примеру, как отмечает чиновник, в городах резко сократилось и количество рынков. Однако в ведомстве считают, что несмотря на разные цены, продукты там и свежее, и качественнее. Стоит возрождать и этот формат торговли.

В Минпромторге ждут, когда разработанный законопроект, рассмотрят в Госдуме РФ.

Вероника Преображенская