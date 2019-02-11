Стало известно, когда в России закончится эпидемия гриппа

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова попросила "потерпеть две недели "
Общество 08:30
Грипп. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова назвала дату, когда в стране должна закончится эпидемия гриппа. По прогнозам Минздрава, случиться это должно в середине апреля. Как уточнила Скворцова, необходимо потерпеть еще две недели для того, чтобы "грипп вышел на плато и начал снижаться".

С середины апреля по прогнозам экспертов, грипп уйдет полностью. "Продолжительность самой эпидемии обычно — 12-14 недель", — сказала Скворцова.

Вместе с тем глава Минздрава констатировала, что заболеваемость и смертность от гриппа уменьшилась. "С 2006 года заболеваемость снизилась более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз. Все это благодаря увеличению охвата вакцинации населения, более чем в 2,5 раза", — сообщила Вероника Скворцова.

Градусник

Градусник. Фото: pixabay.com.

Ранее Минздрав РФ рассказал, что эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог средней интенсивности, поскольку в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы, сообщает "ТАСС".

Тем не менее, эпидемиологический порог по гриппу был превышен в 43 российских регионах. На территории страны были закрыты 2 694 школы и 816 детских садов.

Вероника Преображенская

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