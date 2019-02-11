Терминатор возвращается: Джеймс Кэмерон раскрыл название будущего фильма

Картина должна выйти на экраны 31 октября 2019 года
Общество 09:00
Съемки фильма. Фото: pixabay.com.

Стало известно название будущего фильма из серии "Терминатор". Озвучил рабочее название ленты ее автор Джеймс Кэмерон — "Терминатор: Мрачная судьба". Сюжет ленты пока не раскрывается, но известно, что он проигнорирует третий, четвертый и пятый фильмы. Новая часть продолжит историю "Терминатора 2".

Картину снимает режиссер "Дэдпула" Тим Миллер при сотрудничестве с ее автором Кэмероном, передает Yohoo. На экране вновь появятся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. Премьера намечена на 31 октября этого года.

Жанна Оболенская

кино (кинематограф, синематограф)

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