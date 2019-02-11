Снега по-прежнему не предвидится

На новой рабочей неделе в Приморье ожидается потепление. Фото: ИА PrimaMedia

В начале новой рабочей недели значительных изменений погодных условий в Приморском крае не ожидается. Погоду по-прежнему будет определять восточная периферия континентального антициклона, однако его ядро начнет постепенно перемещаться на юг. В связи с чем потепление, начавшееся в Приморье в выходные дни, продолжится, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Дневной прогрев увеличится, максимальная температура повысится до −3…−10 °C, на севере до −16 °C. Существенных осадков не предполагается. Во Владивостоке минимальная температура воздуха составит −12…−16 °C, максимальная −5…−8 °C. Осадки исключены.