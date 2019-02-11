«Подольский» хлеб – один из главных символов Владивостока

Главному хлебу города 28 лет

Хлеб "Подольский". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

Журналист Василий Авченко в своей книге "Глобус Владивостока" назвал "Подольский" "владивостокским синонимом слова "хлеб". И он абсолютно прав — "Подольский" уже давно стал одним из главных символов города. Сделанный из особенной муки и закваски, с неповторимым ароматом и текстурой мякиша, он уверенно занял свою нишу на хлебном рынке края 28 лет назад, и каждый житель Владивостока о нём слышал и хотя бы раз в жизни пробовал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Владхлеб".

История

В СССР хлеб обычно квалифицировался по сорту согласно ГОСТам — высший, первый, второй и т.д. Исключения были, но единичные. А в 1991 году на рынке Приморского края появился хлеб с собственным названием — "Подольский".

— В конце 80-х годов в Приморском крае самым популярным был хлеб из муки второго сорта. Но и выбор был невелик: хлеб первого и второго сортов, "Бородинский", сухарики. А потом в стране начались проблемы с мукой, качество ухудшалось, — рассказывает заместитель директора корпоративного музея компании "Владхлеб" Любовь Степаненко. — И государство поставило задачу перед мукомольными заводами: создать муку, соответствующую новым техническим условиям (ТУ). Вот тогда и появилась необычная мука "Подольская", одобренная министерством сельского хозяйства РСФСР.



Хлеб "Подольский". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

Исключительность муки заключена в том, что при её производстве используются твёрдые сорта пшеницы. По сравнению с мукой из мягкой пшеницы, "Подольская" отличается повышенным содержанием растительных белков, пищевой клетчатки, минеральных солей и витаминов.

Жители Владивостока "распробовали" её первыми на Дальнем Востоке. Помимо ГОСТовских показателей — влажность, кислотность, содержанием клейковины, белизна и т.д. — производители выставляют требования по "желательным хлебопекарным свойствам", в результате чего хлеб получается высоким, румяным, буханка не расплывается на поду, а мякиш становится пружинистым.

Рецепт

Идёт время, "Подольский" по-прежнему любим приморцами. Главная причина тому — рецептура, которая остаётся неизменной уже 28 лет. Основу хлеба составляют мука "Подольская" и закваска на ржаной муке. Технологи компании "Владхлеб" используют жидкие дрожжи на чистых культурах, содержащие молочную кислоту, витамины группы B, соли фосфора и железа. Получается двойное брожение — и дрожжевое (жидкие дрожжи), и кисломолочное (закваска). Цикл производства составляет 24 часа — процесс брожения сложный, требует времени и строгого соблюдения технологии.



Хлеб "Подольский". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

В последнее время в среде приверженцев здорового питания бытует мнение, что в хлебе содержатся дрожжи.

— В закваске, на основе которой создаётся "Подольский", присутствуют хлебопекарные дрожжи, но после воздействия высокой температуры, в готовом хлебе живых дрожжевых клеток нет, — рассказала главный технолог компании "Владхлеб" Наталья Вишня.



Хлеб "Подольский". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

В "Подольском" отсутствует и так называемая "химия" — улучшители и усилители вкуса. В составе хлеба присутствует исключительно натуральное и полезное сырьё. Производство "Подольского" — это не только уникальная технология, но и качественное техническое оснащение. При выпечке используется чешское и немецкое оборудование. На предприятии внедрена система управления безопасностью пищевых продуктов ХАССП, вся продукция соответствует международным стандартам качества ISO 9001 и ISO 22000.



Хлеб "Подольский". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

Всё сырье, поступающее на предприятие, проходит через лабораторию — специалисты проверяют качество ингредиентов, их соответствие всем утверждённым нормам, а также готовую продукцию. Хлеб "Подольский" должен обладать особыми свойствами мякиша, корочка буханки должна быть определённого цвета, иначе продукт не попадёт на прилавок.

Ежедневно во Владивостоке делают 30 тонн "Подольского". Основную часть выпекают "в ночь" — чтобы уже утром свежий хлеб поступил в магазины.



Хлеб "Подольский". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

А знали ли вы, что…