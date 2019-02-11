Где на Руси заправиться хорошо: в регионах сравнили стоимость бензина

Эксперты определили регионы Россиии с доступным автомобильным топливом

АЗС. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Эксперты назвали регионы России, где бензин доступнее всего для потребителя. Исследование провело РИА Рейтинг, вычисляя, какой объем бензина марки АИ-92 смогут приобрести жители различных субъектов РФ на среднемесячную зарплату. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

По данным исследования РИА Рейтиг, на среднемесячную зарплату в Ямало-Ненецком автономном округе автовладельцы смогут приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ -92. Втрое место у Москвы. Жителям столицы доступно -1 699 литров, автолюбителям Ненецкого автономного округа — 1, 5 тысячи литров бензина. Кстати, округ замыкает тройку лидеров.

Чуть более тысячи литров бензина могут себе позволить приобрести жители еще 10 регионов. В основном это северные области страны: Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия. А также Московская область и Коми.

Эксперты определили и средний уровень доступности бензина по стране: 896 литров на среднемесячную зарплату одного человека, при этом в 68 регионах показатели ниже этого уровня, сообщает РИА Новости.

Жители Северного Кавказа оказались внизу рейтинга по доступности автомобильного топлива. На свою зарплату они могут приобрести в три-четыре раза меньше бензина, чем жители северных территорий. К примеру, в Дагестане на среднюю зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92.

Стоит отметить, что доступный бензин не значит дешевый. В регионах, где жители могут позволить закупить более тысячи литров автомобильного топлива, цены заметно выше среднероссийского уровня. Самый дорогой, как отмечают эксперты, на Чукотке и в Магаданской области (55,68 рубля) за литр, чуть дешевле в Якутии и на Камчатке (55,35 и 50,09 рублей).

Отметим, что определяли доступное количество следующим образом: среднемесячную зарплату в регионе (в период 2017–2018 годов) делили на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Вероника Преображенская