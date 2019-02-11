Знаки "парковка для инвалидов" могут исчезнуть в России

Однако бесплатной парковки людей с ограниченными возможностями не лишат

Парковка. Фото: pixabay.com.

В ГИБДД России предлагают разработать индивидуальные опознавательные знаки для людей с ограниченными возможностями, которые позволят им парковаться в любом месте бесплатно. Предполагается, что знаки смогут получать через сайты госуслуг. В связи с этим новшеством исчезнет необходимость повсеместно устанавливать знаки "Инвалид".

Проект, призванный улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, сейчас находится в разработке. Об этом сообщила представитель департамента по делам инвалидов Минтруда Юлия Фомичева, газете "Коммерсант".

Предлагается два нововведения: знаки-наклейки "Инвалид" регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, который был создан в 2017 год Пенсионным фондом. Затем данные в электронном виде будут передаваться администраторам парковок в регионах. Это позволит инвалидам парковаться в любом регионе бесплатно, сообщили в Минтруде.

Знак можно будет получить через сайтам госуслуг, при этом личное присутствие инвалида не потребуется, достаточно будет заявления в электронном виде.

В Минтруде пообещали "привязать" льготный знак "к человеку, а не к машине", что позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться любым автотранспортом, если у льготника их несколько.

Жанна Оболенская