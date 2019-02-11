Знаки "парковка для инвалидов" могут исчезнуть в России

Однако бесплатной парковки людей с ограниченными возможностями не лишат
Общество 13:30
Парковка. Фото: pixabay.com.

В ГИБДД России предлагают разработать индивидуальные опознавательные знаки для людей с ограниченными возможностями, которые позволят им парковаться в любом месте бесплатно. Предполагается, что знаки смогут получать через сайты госуслуг. В связи с этим новшеством исчезнет необходимость повсеместно устанавливать знаки "Инвалид".

Проект, призванный улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, сейчас находится в разработке. Об этом сообщила представитель департамента по делам инвалидов Минтруда Юлия Фомичева, газете "Коммерсант".

Предлагается два нововведения: знаки-наклейки "Инвалид" регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, который был создан в 2017 год Пенсионным фондом. Затем данные в электронном виде будут передаваться администраторам парковок в регионах. Это позволит инвалидам парковаться в любом регионе бесплатно, сообщили в Минтруде.

Знак можно будет получить через сайтам госуслуг, при этом личное присутствие инвалида не потребуется, достаточно будет заявления в электронном виде.

В Минтруде пообещали "привязать" льготный знак "к человеку, а не к машине", что позволит людям с ограниченными возможностями пользоваться любым автотранспортом, если у льготника их несколько.

Жанна Оболенская

парковки автомобильные

Ограничение движения транспорта введут в Корсакове во время эстафеты огня

5 февраля, 13:45
Приморцы прагматично запали на дорогие смартфоны
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia