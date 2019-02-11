ВТБ Лизинг присоединился к госпрограммам льготного лизинга 2019 года

Господдержка распространяется на транспортные средства, которые произведены в России

КАМАЗ. Фото: author=Скриншот

ВТБ Лизинг стал участником государственной программы льготного лизинга, а также ее целевых подпрограмм – "Российский тягач" и "Свое дело", которые реализует Министерство промышленности и торговли РФ в 2019 году, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДВ.

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам в размере до 10% от стоимости транспортного средства, но не более 500 тысяч рублей на один предмет лизинга. Скидка на аванс по целевым подпрограммам "Российский тягач" и "Свое дело" составляет до 12,5% от стоимости техники, но не более 625 тысяч рублей на один предмет лизинга. Предложение распространяется на транспортные средства, которые произведены на территории России.

"Государственные программы субсидирования оказывают значимую поддержку не только отечественному автопрому, но и малому и среднему предпринимательству – основному потребителю услуг автолизинга. Наша компания является активным участником госпрограмм: порядка четверти автомобилей, находящихся в портфеле ВТБ Лизинг, мы передали клиентам на льготных условиях", — прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут во всех офисах компании ВТБ Лизинг, работающих в 65 российских городах.

Услугу оказывает ООО ВТБ лизинг Финанс.