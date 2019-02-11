Сейчас многие СМИ тиражируют информацию о грядущем ненастье, которое должно обрушиться на регион в пятницу, 15 февраля

Примгидромет выступил с заявлением по поводу надвигающегося снегопада на Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Погода насупившей недели в Приморье ожидается устойчивой и спокойной. Циклоны будут обходить наш край стороной. Этому будет способствовать обширный гребень континентального антициклона, который протянулся с районов Забайкалья на юг Дальнего Востока. В ночные часы по-прежнему морозно, −20…−36 °C, на побережье −12…−18 °C. Днём −5…−17 °C.

Антициклон ослабевает и смещается на юг. К середине недели температурный фон, как ночью, так и днём повысится на 4–6 градусов. Но потепление предполагается не таким интенсивным, как в конце января, когда на большей территории наблюдались оттепели и были превышены исторические максимумы температуры.

Во второй половине текущей недели оттепели возможны на юге края, а на остальной территории максимальная температура останется отрицательной.

В СМИ появилась информация о надвигающемся на Приморье снегопаде. Однако синоптики Примгидромета не подтверждают эту информацию. В последний рабочий день над акваторией Японского моря действительно будет смещаться неглубокий циклон, но значительных снегопадов в Приморском крае он не вызовет. Облачная шапка вихря лишь немного заденет юг Приморья, здесь местами пройдёт небольшой снег.

Во Владивостоке погодных сюрпризов не ожидается. В ночные часы температура воздуха ожидается −12…−15 °C, днём −5…−9 °C. К концу рабочей недели потеплеет как ночью, так и днём на 3–4 градуса. В последний рабочий день с вероятностью около 40 % возможен слабый снег.