Популярные китайские смартфоны Xiaomi перестанут быть дешевыми в России

Таможенная служба задержала на границе крупную партию телефонов

Смартфон. Фото: Скриншот с сайта xiacom.ru

Российская таможня задержала крупную партию телефонов китайского бренда Xiaomi по предварительной информации на 340 млн рублей. Сотрудники таможни считают, что декларировал сматрфоны Xiaomi под другим брендом, за счет чего снижали стоимость декларации.В связи с этим фактом аналитики говорят о возможном росте цен на смартфоны этого бренда.

"Маскировали " популярные смартфоны под брендом Inoi. Факт задержания продукции на таможне Москвы и Санкт-Перетрбурга подтвердил гендиректор Inoi Сергей Фомин, но комментировать ситуацию отказался до тех, пока расследование не будет закончено.

Как выяснил Коммерсант, "РБК Девелопмент" с 2018 года завозит в Россию различную электронику, но декларирует ее под другими бренды с целью снижения налоговых платежей.

По оценке экспертов, за счет снижение таможенной стоимости задержанных партий Xiaomi, экономия могла составить 60 млн рублей.

Тем не менее, официальные дистрибьюторы Xiaomi в России, среди которых RDC Group, "Марвел-Дистрибуция", DNS и diHouse, ничего не знают о нелегальных поставках смартфонов Xiaomi, выявленных в последнее время.

Напомним, по оценке ритейлеров, Xiaomi занимает пятое место в штучных продажах после Samsung, Apple, Honor и Huawei. В 2018 году на российском рынке было продано около 2,3 млн смартфонов Xiaomi на 2,6 млрд рублей.

Жанна Оболенская