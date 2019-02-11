Заграница не поможет: цены на перелеты могут резко вырасти из-за решения ФАС

Служба предлагает уровнять сборы в аэропортах для российских и иностранных авиакомпаний

Взлетная полоса. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

ФАС поддержала предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний. Речь идет о международных маршрутах. Предложение уже поступило в Минтрас и в крупнейшие российские аэропорты.

Авиакомпании платят аэропортам за взлет-посадку, аэронавигацию, стоянку судов, таможенное обслуживание, заправку самолета, авиабезопасность, уборку салона и прочие услуги. Для иностранных компаний тарифы в среднем втрое выше, чем для отечественных авиакомпаний, пишут "Известия".

Возникает вопрос, в каком направлении выравнивать тарифы? Эксперты видят два пути: либо снизить ставки для иностранных компаний, либо поднять их для российских авикомпаний.

По оценкам ВШЭ, аэропортовое обслуживание в структуре расходов авиакомпаний в среднем составляет примерно 10–15%.

В "Utair " этот показатель поправили и рассказали, что он достигает 25%. Как отметил президент компании Павел Пермяков, повышение аэропортовых тарифов критично.

Где в таком случае компании компенсировать расходы, догадаться несложно. К примеру, можно поднять стоимость авиабилетов. В последний раз повышение стоимости билетов на внутренние и международные авиарейсов было отмечено в январе. Увеличение цен на 5-9% зафиксировали агрегаторы по продаже билетов.

Впрочем, в своем письме ФАС советует не спешить, а исходить из "экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании".