Депутаты помогли вице-губернатору Приморья сэкономить на корочках для детей войны

Вместо 24 млн рублей администрация на удостоверения потратит 3,6 млн. Заодно чиновники выяснили точное число льготников

Ирина Медведева. Фото: ИА PrimaMedia

На удостоверения для новой в Приморье категории "дети войны" потратят в 7 раз меньше средств, чем предполагалось изначально. Вместо 24 млн рублей на эти изготовление корочек понадобится 3,6 млн рублей. Такое решение профильным вице-губернатором было найдено после того, как комитет Заксобрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан не утвердил первоначальный законопроект. В ходе корректировки инициативы чиновники также выяснили точное число детей войны, их оказалось меньше, чем называлось раньше. Парламент Приморья после всех корректив принял закон об утверждении удостоверений для этой категории, сообщает ИА PrimaMedia.

В Приморье категорию "дети войны" законодательно закрепили в конце прошлого года по инициативе Олега Кожемяко. Им полагается ряд льгот, среди которых ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, полное освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт, льгота по транспортному налогу.

Как писало агентство, в январе администрация края по поручению губернатора выступила с инициативой об утверждении удостоверений категории "дети войны" для подтверждения их статуса. Ответственный за социальное направление и медицину и.о. вице-губернатор Ирина Медведева отмечала, что граждане сами просили об этом губернатора во время встреч в районах края. Но защита законопроекта чиновнице с первого раза не далась. Соцблок администрации предложил сделать пластиковые удостоверения 112 516 гражданам из расчета 211,37 рублей за один документ. Таким образом на эти цели предлагалось потратить 23,78 млн рублей. Депутатов удивила и цифра, и сама инициатива.

В качестве довода в пользу принятия данной инициативы и.о. директора департамента труда и социального развития края Светлана Красицкая тогда заявила, что удостоверения могут пригодиться гражданам в будущем, например, при оплате проезда в автобусе. В свою очередь, депутаты тогда напомнили, что актуальнее реализовать проект по социальной карте "Приморец", которую должны были выпустить еще в 2018 году. Предполагалось, что ею могут пользоваться льготные категории граждан, – это пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие, всего около 600 тысяч человек. Имея на руках социальную карту "Приморец", её держатель может получить скидку в торговых организациях, аптеках, транспортных компаниях и других организациях, которые заключают соглашения с профильным ведомством администрации края. Однако позже в СМИ появилась информация, что реализация этого проекта забуксовала.

Комитет траты почти в 24 млн рублей на корочки посчитал нецелесообразными и направил инициативу на доработку.

В конце прошлой недели в парламент поступила новая инициатива по удостоверениям детям войны. Теперь уже речь идет о сумме в 7 раз меньше. Вместо пластиковых удостоверений по 24 рубля за штуку теперь предлагается использовать удостоверение, изготовленное на бумаге и подписанное губернатором. И.о. вице-губернатора пояснила, что реализация закона не потребует выделения дополнительных денежных средств бюджета.

"Бюджетные ассигнования предусмотрены в статье расходов КГКУ "Центр поддержки населения Приморского края" из расчета стоимости одного бланкового удостоверения от 30 до 35 рублей и численности граждан 105 тысяч человек. Таким образом, расходы составят примерно 3,6 млн рублей", — пояснила Ирина Медведева.

Каким образом эти расходы будут заложены в статьи бюджета "Центра поддержки населения Приморского края" — это уже другой вопрос, с которым депутаты пообещали разобраться. Председатель комитета по соцполитике Игорь Чемерис попросил все же разъяснить принципиальную разницу между предыдущей версией законопроекта и нынешней. Ирина Медведева уточнила, что ранее планировались более функциональные пластиковые удостоверения, "сейчас это просто удостоверение на бумажном носителе, подтверждающее по дате рождения статус человека".

Как пояснил вице-губернатору Чемерис, когда говорили о пластиковых картах, то речь шла не просто об удостоверении, а о платежном документе, по которому можно фиксировать также льготы и категории льготников, использовать ее при оплате услуг. К тому же те карты бюджету вышли бы в ноль, поскольку планировалось к их изготовлению привлечь банки.

Кроме того, позиция социального комитета поспособствовала тому, что социальный блок также выяснил точное число детей войны в регионе.

По итогам работы над инициативой оказалось, что в Приморье детей войны – граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 – не 112,5 тысячи, а 105,4 тысячи человек. В то же время, как заметил Игорь Чемерис, когда парламент утверждал размеры финансирования этой категории граждан на 2019 год, то исходили из цифры в 112 тысяч. Общая сумма финансирования – порядка 488 млн рублей.

На внеочередном заседании парламента, которое состоялось 11 февраля сразу же после обсуждения в профильном комитете, инициативу в новом виде депутаты поддержали. Также, по словам главы профильного комитета, депутаты достигли договоренностей с первым вице-губернатором Приморья Верой Щербиной о том, что работа над соцкартой "Приморец" будет продолжена.